Juve, è tutto un problema di mentalità: Allegri chiede aiuto all’esperto

La Juve sembra essere entrata in uno spiraglio di risultati negativi da cui non può uscire da sola. Max ha quindi chiesto aiuto ad un esperto

Una rosa di livello di livello internazionale, ricca di talenti, allenata da un allenatore vincente e stimato in tutto il mondo: sembra la ricetta perfetta per la vittoria. In realtà, però, in casa Juventus qualcosa non va. Allegri nelle prime 11 giornate di campionato non è riuscito a far giocare bene la sua squadra, ritrovandosi a ben 16 punti dalla vetta della Serie A. Una squadra che sembra essere senza idee, incapace di reagire di fronte alle strategie avversarie. I soli Dybala e Chiesa non bastano, serve una svolta, anche a livello mentale. Per questo Massimiliano Allegri ha indetto un ritiro con tutta la formazione, per fare in modo di ritrovare la tranquillità e la mentalità vincente tipica della Juventus.