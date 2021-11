Cassano attacca Allegri e la Juve: “I giocatori stanno facendo tutti schifo”

Le parole dell'ex calciatore barese sulla situazione che sta vivendo la Juventus e sul suo allenatore

redazionejuvenews

La Juventus sta passando uno dei momenti peggiori della sua storia recente, con i 15 punti in undici partite che la hanno relegata al nono posto in classifica, a sedici punti di distanza dalla coppia di testa formata dal Napoli e dal Milan, che continuano a vincere e ad allungare il distacco dalle inseguitrici. Un inizio di campionato storto, che ha convinto Massimiliano Allegri a portare la squadra in ritiro almeno fino a sabato, giorno dell'ultima partita prima della sosta, in programma contro la Fiorentina.

Durante la BoboTV in onda su Twitch, l'ex calciatore Antonio Cassano ha voluto dire la sua sulla situazione che sta vivendo la Juventus: "In questo periodo qui stiamo dando addosso all’allenatore che giustamente non si è evoluto, che fa giocare male la squadra. Tutto questo lo abbiamo detto e io lo riconfermo anche stasera. Però, devo iniziare anche a dire anche che tutti questi giocatori che guadagnano dai 6 ai 10 milioni stanno facendo schifo, e devono prendersi anche loro un po’ di responsabilità. Con il Verona l’unico che ha fatto qualcosa di diverso è Dybala, è stato da solo a creare qualcosina. Cuadrado è un altro tipo di giocatore, non posso neanche pensare che Bentancur sia questo. Rabiot? Titolare nella Francia e così nella Juve? Poi Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Arthur, Danilo…"

"Per me anche la società ha delle colpe, ha richiamato un allenatore che tre anni fa era questo e oggi è ancora questo. Possiamo dar colpa alla società e gliela do, così come l’allenatore. Non dà un’idea, sta facendo grande confusione mettendo giocatori fuori posto o sbagliando delle scelte. Però non posso pensare che il male minore siano gli attori protagonisti che vanno in campo. I giocatori stanno facendo tutti schifo, è un dato di fatto. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di dirlo: “Facciamo cagare”. Arrivabene fino all’altro giorno era in Ferrari, faceva un altro tipo di lavoro".