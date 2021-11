Juventus: la maglia da pre partita della seconda parte di stagione

Nuove immagini della maglia dei bianconeri, che verrà introdotta nella seconda parte della stagione

La Juventus è arrivata alla pausa per le Nazionali con il morale alto, grazie alla conquista degli ottavi di finale della Champions League con due turni d'anticipo, e grazie alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina per 1-0 nell'ultima partita di campionato prima della sosta. Visti i pareggi delle due prime della classe, fermate dal Verona e dall'Inter sull1-1, la Juventus ha ridotto di due punti il distacco dalla testa, che adesso è a 14 punti. Una distanza ancora immensa quella che i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dalla testa della classifica, con il disastroso inizio di campionato e le due battute d'arresto contro Sassuolo e Verona che hanno compromesso quasi del tutto il sogno Scudetto.

Ora al rientro dalla sosta la Juventus è attesa da altre tre partite molto complicate, che la vedranno scendere in campo contro la Lazio , il Chelsea , e l'Atalanta : tre sfide che determineranno ancora di più il futuro della squadra , con quella conto i Blues in Champions League che servirà a decidere quale delle due squadre passerà per prima nel girone.

Mentre i bianconeri attendono il rientro in campo, come succede di solito in questo periodo dell'anno sono state pubblicate alcune foto relative alla nuova maglia che i bianconeri vestiranno nel pre partita a partire della seconda parte della stagione: il sito Footyheadlines ha presentato in anteprima la nuova maglia che combina in un motivo a zigzag strisce di colore ternato arancione, turchese e rosa, che copre sia il davanti che il retro della maglietta, oltre alle maniche. Le strisce sono separate da una banda nera sempre a motivo zig zag, con il logo e il marchio Adidas in bianco.