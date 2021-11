Lazio, Luis Alberto avvisa la Juve: “Sappiamo come affrontare i bianconeri”

Il fantasista spagnolo è tornato al centro del progetto della Lazio, che ora si prepara a sfidare la Juve di Allegri

Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, Luis Alberto si è finalmente ripreso la Lazio . Gli screzi con Maurizio Sarri sembrano ormai un lontano ricordo e lo spagnolo è tornato ad essere 'il mago' che tutti avevamo conosciuto negli ultimi anni. Al termine della partita contro la Salernitana, in cui Luis ha segnato il gol del 3 a 0, l'allenatore biancoceleste ha spiegato il suo rapporto con il fantasista: " Io sono il tipo di persona che se ha qualcosa da dire te la dice in faccia. Forse questo gli creava qualche problema all'inizio, ma è un ragazzo intelligente. Ora ci parliamo e la convivenza è molto più semplice ".

La Lazio ha faticato ad ingranare, ma lentamente è tornata ad essere una squadra competitiva, in grado di mettere in difficoltà ogni avversario: "Poco a poco stiamo lavorando su quello che chiede il mister e stiamo migliorando tanto - ha ammesso il centrocampista biancoceleste -, nelle ultime partite si è vista una Lazio diversa, ma questa è la strada. Dobbiamo continuare, perchè siamo lì vicini alla Champions". Il prossimo avversario sarà proprio la Juventus di Massimiliano Allegri: "Ora dobbiamo pensare alla prima partita - ha continuato Luis Alberto -, perchè la Juve è sempre difficile. Abbiamo sbagliato già tanto, ma abbiamo fatto passi in avanti, prendiamoci la continuità. Sappiamo come affrontare i bianconeri, abbiamo motivazione, andiamo avanti".