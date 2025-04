Juve, Losapio: “Yildiz? Tentativo di auto sabotaggio”

Andrea Losapio ha parlato dell'episodio dell'espulsione di Kenan Yildiz: per il giornalista sarebbe una sorta di auto sabotaggio per la Juve

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato della vittoria della Juventus sul Monza. Ecco un estratto delle sue parole: “La vittoria con il Monza è rallegrante soprattutto per i tre punti. Perché se è vero che le partite bisogna poi vincerle, dall’altro lato i brianzoli non hanno vissuto la migliore delle stagioni, tutt’altro. Giocare contro la Juventus è sempre qualcosa di stimolante per chiunque, portando extra motivazioni a quelle che non avresti. I gol di Nico e Kolo Muani sono stati di pregevole fattura, poi c’è stato il solito tentativo di auto sabotarsi con l’espulsione di Yildiz. Il turco ha peccato di ingenuità, forse anche per il momento e le pressioni che stanno montando sul suo conto. Il problema, più che con il Monza, è da vedere in prospettiva”.

Losapio: “Trasferta con il Bologna indispensabile per il 4° posto”

Il giornalista ha proseguito: "Non averlo con il Bologna rischia di essere una bella tegola, dovendo sostituirlo con uno fra Mbangula o forse Kolo Muani, anche se il francese ha mostrato di adattarsi meglio da punta che non da trequartista. Il problema è che la sconfitta con il Parma ha rovinato il piano delle ultime settimane. Perché ora la trasferta con il Bologna è praticamente indispensabile per arrivare al quarto posto".