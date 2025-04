Birindelli: “Juve? Troppa poca qualità con il Monza”

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri.

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ho seguito la sfida dal vivo, ero allo Stadium. Bene per compattezza, ma troppo bassa per le qualità della squadra che affrontava. Il baricentro, anche in parità numerica, era troppo basso e il rischio per me elevato era che la squadra avversaria potesse prendere il sopravvento sfruttando il palleggio e qualche inserimento offensivo. Così non è accaduto. L’importante erano i tre punti e continuare ad inseguire l’obiettivo Champions. Ieri è andata bene così”.

Su Tudor

“Da quando è arrivato Igor, tendenzialmente, c’è la volontà di tenere la squadra stretta tra i reparti e il modo di farlo, se alto o basso, è deciso da come ti viene a prendere l’avversario. Dunque non è sempre uguale. Ho notato, come contro il Parma, che la prima costruzione veniva fatta, ma poi non riuscivano mai a trovare il pertugio adatto per poter permettere all’esterno di poter puntare sulle fasce. Quindi molto probabilmente, complice anche l’espulsione di Yildiz, hanno deciso di abbassarsi e di non sfruttare più quel tipo di attacco. Secondo me l’interpretazione è stata corretta, così si è evitato un rischio inutile”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<