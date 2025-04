Juve, Losapio: “Per essere confermato Tudor dovrà sudare”

Andrea Losapio ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, aumenterebbero le difficoltà di conferma del tecnico

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor e del percorso per portare i bianconeri tra le prime quattro del campionato. Ecco un estratto delle sue parole: “Fino al novantaquattresimo di Bologna-Inter la Juventus poteva essere moderatamente soddisfatta. Perché lo scontro diretto proprio con i rossoblù non diventava più indispensabile da non perdere. C’erano quattro gare “semplici” contro Parma, Monza, Udinese e Venezia, potendo arrivare a quota 71 con quattro vittorie. Invece il gol di Orsolini cambia le cose e alza ulteriormente il punteggio per il quarto posto, unico obiettivo rimasto alla banda Tudor. Perché poi anche l’Atalanta ha battuto il Milan, a Milano, allungando il passo: i nerazzurri, dopo un periodo di appannamento, sembrano essere ritornati a livelli ottimi e candidati principali per la terza posizione. Così Tudor per guadagnarsi la riconferma dovrà sudare, nemmeno poco”.

Losapio: “Tudor rischia anche con il 4° posto”

Il giornalista ha proseguito: "Quello che sta succedendo a Napoli con Antonio Conte sembra la cartina tornasole di qualcosa di strisciante. Non solo lui, perché pure Gasperini a Bergamo ha concluso la sua epoca, sempre che la stessa Atalanta voglia lasciarlo andare via. Insomma, quello che sembra è che Tudor possa rischiare il posto anche con la Champions e un buon Mondiale per Club, ripartendo con l'ennesimo anno zero dopo quello di Thiago Motta".