Pavan: “La Juventus di Tudor è di fronte a un bivio”

Massimo Pavan ha parlato della Juventus allenata da Igor Tudor: per il giornalista, la squadra bianconera sarebbe messa di fronte a un bivio

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus di Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus di Tudor è di fronte ad un bivio che vale per il presente e per il futuro. Il tempo è ormai sufficiente per capire se l’allenatore croato potrà essere l’uomo giusto anche per la prossima stagione. La gara di Parma ci darà delle risposte, in caso di vittoria convincente le quotazioni crescerebbero esponenzialmente, perché vorrebbe dire che Tudor sta prendendo in mano la situazione, in caso di pareggio o vittoria non convincente, invece tutto rimarrebbe in bilico, l’altro caso invece, sconfitta, sarebbe molto pericoloso per tutto e tutti”.

Pavan: “La Juventus deve vincere contro il Parma”

Il giornalista ha proseguito: “Ecco perché la gara con i Ducali per la Juventus, è un bivio pericoloso, più che a Roma dove potevi anche pareggiare ed hai pareggiato bene, più che con Bologna e Lazio dove puoi anche pareggiare, a Parma devi vincere e non è scontato per niente riuscirci, contro una squadra che ha fermato Inter e Fiorentina di recente e con Chivu che vorrà vendicare l’ex compagno Motta e che magari vedrà in Cherubini un dirigente che vuole confrontarsi da vincitore con la dirigenza passata”. Leggi anche la conferenza stampa di Tudor su Parma-Juve <<<