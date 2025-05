Juve, Locatelli MVP bianconero del mese di aprile

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del riconoscimento a Locatelli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche di Locatelli. Ecco il comunicato: “Sempre presente in tutte e quattro le partite giocate ad aprile, ha guidato la squadra in mezzo al campo, trovando anche la via del gol nella trasferta contro la Roma. Stiamo ovviamente parlando del capitano Manuel Locatelli, le cui prestazioni dello scorso mese gli sono valse il premio di EA Sports FC Player of the Month di aprile, votato dai tifosi su Juventus.com”.

Su Locatelli

"Il numero cinque bianconero è partito titolare in ogni partita disputata durante il quarto mese di questo 2025, offrendo prestazioni costanti lungo tutto il rettangolo verde: a centrocampo, la sua posizione naturale; in difesa quando necessario, ma anche in attacco, realizzando una bellissima rete contro la squadra giallorossa. Il capitano riceverà il suo trofeo poco prima del fischio d'inizio della sfida Juventus-Udinese di domenica all'Allianz Stadium. Complimenti, Loca!".