Inzaghi: “Juve? E’ partita bene e poi si è persa”

Pippo Inzaghi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Stampa: “Milan? Da fuori non si può giudicare. Sono tifoso milanista, lo sanno tutti: proviamo a guardare avanti, la prossima dovrà essere la stagione rossonera”.

Sulla Juve

"Erano partiti con un progetto diverso, si sono fermati. Tudor è un bravissimo ragazzo, dentro e fuori dal campo: lo sentivamo come uno di noi. Da tecnico trasmette una grande energia con le sue idee: non è mai facile subentrare in corsa. Retegui e Kean mi piacciono: se stanno bene, sta bene anche la Nazionale di Spalletti. Abbiamo trascorso ore e ore a studiare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso: la squadra che non perdeva mai, che segnava tanto, ma che faceva anche una buona fase difensiva. La mia stella come tecnico però è Ancelotti. Se lavori con un allenatore come Carlo, te lo porti dietro sempre".