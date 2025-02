Juve, il legame con la città di Los Angeles

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rapporto con Los Angeles.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono passate poche settimane da un evento che, nella sua imponenza e nel suo impatto (non solo) visivo ha impressionato tutto il mondo. Parliamo degli incendi che, a inizio 2025, hanno devastato intere aree di Los Angeles, in California, causando numerose vittime, centinaia di migliaia di evacuazioni forzate dalle proprie case, ma anche la distruzione di oltre 10 mila edifici e danni quantificabili in oltre 250 miliardi di dollari”.

Le altre informazioni

"Los Angeles è una città cui la Juventus è particolarmente legata: sono ancora freschi i ricordi dei Tour 2022 e 2023, quando i bianconeri, dalla base di Marina del Rey, hanno vissuto giorni fantastici con i nostri tifosi della California. Una comunità attiva e vivace, quella bianconera in California, rappresentata dai due Official Fan Club presenti sul territorio: JOFC Hollywood e JOFC LA, che insieme contano conta parecchie decine di membri (oltre 150 persone), che non fanno mancare la loro passione dall'altra parte dell'oceano. Una passione che, nelle scorse settimane, ha fatto vibrare i cuori di tutti, mobilitati nell'aiutarsi, nel prestarsi soccorso e nel pensare a iniziative utili per la comunità".