Juve, da Conte a Gasperini: 4 nomi per il dopo Motta

La Juve si è già messa alla ricerca di un possibile sostituto di Thiago Motta: la dirigenza bianconera ha 4 nomi in mente

Fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia e ben distanti dalla lotta scudetto: siamo soltanto a fine settembre e la stagione della Juve è già praticamente finita. Da qui al termine della stagione i bianconeri dovranno cercare di terminare tra le prime quattro in classifica, così da qualificarsi alla prossima UCL. Per il resto c’è ben poco per cui combattere. Sarà quindi l’ennesima stagione fallimentare per la Vecchia Signora e sul banco degli imputati insieme ai giocatori c’è ovviamente Thiago Motta. Il tecnico italiano per il momento ha la fiducia del club ma potrebbe salutare a fine stagione.

Juve, quattro nomi per sostituire Motta

Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza della Juve sta già cominciando a pensare ai possibili sostituti dell’allenatore italo-brasiliano. Il sogno sarebbe il ritorno di Antonio Conte, tecnico dotato di una forza d’animo tale da poter far uscire la squadra da questa situazione di stallo. Altro nome che piace molto è quello di Gian Piero Gasperini, in uscita dall’Atalanta e con cui costruire un percorso lungo e vincente. Le altre due piste sono quelle che portano a Igor Tudor e Roberto Mancini. Nel frattempo una voce parla di Theo Hernandez alla Juventus: “Vi dico che…” <<<