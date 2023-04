Juve, Lapo non ci sta: “Che vi piaccia o meno, lasciate in pace Allegri”

Tra la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di 15 punti in classifica e la sfida di Europa League contro lo Sporting CP , oggi sarà una giornata molto importante per la Juve . I bianconeri dovranno vincere una doppia partita difficilissima, che si giocherà sul terreno di gioco e nelle aule di tribunale. La squadra di Allegri dovrà cercare di isolarsi dal mondo esterno, concentrarsi e raggiungere le semifinali.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, sull'argomento Lapo Elkann ha scritto: "Allegri lasciatelo in pace. Che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita e i conti si fanno a fine stagione. Non è giusto mettere tutte le colpe su di lui".