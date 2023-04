Juve, l’appello di Lapo Elkann: “VERGOGNATEVI, dovete tornare Vincenti e Forti”

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve in Serie A, che dopo la Lazio perde anche contro il Sassuolo. L'attacco bianconero è in completa crisi, il centrocampo è inesistente e la difesa tenta in tutti i modi di mantenere a galla il risultato. Se contro lo Sporting il gol di Gatti e le prodezze di Perin sono bastate a portare a casa la vittoria, contro la squadra di Dionisi invece è arrivata la sconfitta.