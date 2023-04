Juve, tra l’attesa della sentenza e lo Sporting: serve concentrazione

"Sentenza? Siamo in attesa, sapevamo che era una giornata importante per l'esito e anche per la partita di domani, che potrebbe regalarci la semifinale. Sapremo della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo alla partita", con queste parole ieri Massimiliano Allegri ha aperto la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Il problema è che la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul meno 15 non è mai arrivata. I giudici hanno lasciato il CONI e di conseguenza la decisione è attesa oggi, giorno della partita. Il rischio ora è che la squadra sia distratta dalle aule di tribunale e non concentrata sul terreno di gioco. Quella contro lo Sporting sarà però una partita fondamentale.

"Non è semplice - ha aggiunto Allegri -, lo Sporting ha eliminato l'Arsenal e non dobbiamo pensare all'andata. Dobbiamo giocare meglio tecnicamente, con velocità e serenità. La partita è lunga, ci saranno difficoltà perchè troviamo una squadra ottima. Siamo in Europa League che è una competizione importante, vincerla ci porterebbe di nuovo in Champions e sarebbe una grande soddisfazione portare a casa un trofeo. Non è semplice perché vincere è una cosa straordinaria, capisco che dopo nove anni di vittorie la Juventus l'aveva fatta diventare una cosa normale"