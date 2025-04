Juve, Lanzafame: “Parma in salute dall’arrivo di Chivu”

Lanzafame ha parlato del Parma avversario della Juventus in Serie A: l'ex bianconero mette in guardia la squadra dagli uomini di Chivu

Intervistato per TJ, Davide Lanzafame ha parlato del Parma avversario in Serie A della Juventus. Ecco le sue parole: “Partita complicata, perché il Parma è in salute e con l’arrivo di Chivu è reduce da due ottimi pareggi con Inter e Fiorentina. E’ una squadra in piena lotta salvezza, la Juve però dalla sua è in possesso delle carte in regola per poter ottenere i tre punti e non può più permettersi passi falsi per l’obiettivo Champions League. Ma i bianconeri, al pari dell’Atalanta, sono favoriti per raggiungere la qualificazione”.

Lanzafame: “Parma più solido che con Pecchia”

Il doppio ex della sfida ha aggiunto: "Il Parma lo vedo un po' più solida rispetto a quando l'allenava Pecchia, che è un bravissimo allenatore e che faceva anche un calcio abbastanza propositivo. Poi è chiaro che quando la squadra è giovane e si deve salvare, bisogna essere anche fortunati per ottenere i giusti risultati. Secondo me è stato un po' sfortunato nel lasciare qualche punto per strada, nonostante il gioco sia sempre stato propositivo. La scelta della dirigenza del Parma è stata più di scossa per cercare di ottenere una salvezza che, in questo momento, significherebbe vincere uno scudetto. Sono stato lì e gli anni di purgatorio sono stati molto traumatici, un'eventuale retrocessione non sarebbe la cosa migliore per la piazza".