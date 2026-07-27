La Juventus continua a lavorare per consegnare a mister Luciano Spalletti una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo gli acquisti ufficiali di Ekhator e Celik, la dirigenza bianconera ha intenzione di acquistare anche un difensore centrale che possa sposarsi a pieno con le idee del tecnico toscano. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione emerge il nome di John Stones, un’opportunità di mercato che i bianconeri non vorrebbero farsi scappare.

Primi contatti con l’agente

Secondo quanto viene riferita riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con l’agente del difensore britannico L’obiettivo dei bianconeri è chiaro: intavolare rapidamente una trattativa concreta per bruciare la concorrenza sul tempo. Sul difensore, infatti, c’è tanta concorrenza. Diverse società della Premier League continuano a sondare il terreno, mentre in Serie A si registra anche l’interesse dell’Inter. I nerazzurri, tuttavia, non hanno ancora affondato il colpo in maniera decisiva.

Sarebbe un’importante colpo a parametro zero

La tentazione Stones per i bianconeri nasce soprattutto dalla sua situazione contrattuale. Il difensore inglese attualmente si trova sulla lista degli svincolati, dopo aver lasciato il Manchester City. Con i Citizens, l’esperto difensore ha collezionato quasi trecento presenze complessive nell’arco di dieci incredibili stagioni ricche di trofei nazionali e internazionali.

Negli ultimi giorni la dirigenza di Torino ha voluto intensificare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. L’arrivo del centrale permetterebbe senz’altro alla Juventus di fare un salto di qualità sia sul livello tecnico che su quello mentale. La trattativa non si preannuncia semplice, specie per via delle richieste d’ingaggio e delle sirene inglesi, ma la prospettiva di giocare nel club bianconero. Le prossime ore o giorni potranno risultare decisive per conoscere nuovi sviluppi.