Juve, scambio di lusso con l’Atletico Madrid: Joao Felix per Vlahovic

La Juventus sta iniziando ad addentrarsi a pieno nel calciomercato estivo. Dopo aver risolto, almeno in parte, le grane giudiziarie, da verificare poi quelle con l' UEFA , i bianconeri sono pronti a programmare la prossima stagione. Ci sono ancora, però, tante incognite sul tavolo, come il futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri , confermato a più riprese, ma sempre in bilico, e del direttore sportivo. Scanavino , nell'ultima intervista, ha parlato della promozione di Manna , escludendo per il momento l'arrivo di Giuntoli , blindato anche da De Laurentiis in conferenza stampa.

Tornando al calciomercato, un nome spendibile dalla Juventus per fare cassa è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo un anno e mezzo, ha deluso le aspettative, anche in relazione alla spesa effettuata ai tempi. L'ex Fiorentina, però, è ancora un ventitreenne, e per la Vecchia Signora è uno dei pochi che potrebbe essere venduto ad una cifra importante. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, la Juventus potrebbe intavolare uno scambio tra "scontenti" con l'Atletico Madrid; Vlahovic in Spagna eJoao Felix a Torino. Infatti, anche il portoghese, ai ferri corti con Simeone, dopo i sei mesi trascorsi al Chelsea, non vorrebbe tornare a giocare nei colchoneros, come dichiarato qualche settimana fa: "Non conosco ancora il mio futuro. Mi sono goduto questi 4-5 mesi. II Chelsea è un top club, tutti sono stati molto bravi con me. I miei compagni di squadra sono incredibili, mi piace stare qui".