Clamoroso! La Juventus chiama l’Atletico Madrid / Mercato

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani scenderà in campo contro la Salernitana per provare a tornare alla vittoria in campionato dopo la brutta figura con il Monza. Mister Allegri dovrebbe affidarsi al tandem d'attacco Di Maria Kean, visto che Dusan Vlahovic non offre ancora ampie garanzie sul piano fisico. Emblematica la sua prestazione sotto tono contro la Lazio in Coppa Italia. Proprio sul centravanti serbo sono arrivate indiscrezioni clamorose dalla Spagna<<<