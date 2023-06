Calciomercato Juve | La formazione delle cessioni: squadra ribaltata!

Quasi una formazione intera. La Juventus , rischia di perdere parecchi calciatori e alcuni di questi, sono anche dei nomi grossi, importanti. In questo senso va detto che al momento è ancora tutto in fase di studio, di stallo. Ma anche che qualche previsione possiamo iniziarla a fare, anche rispetto alle cessioni. Appunto.

Dalla porta all'attacco, le sorprese potrebbero essere diverse e tutte molto significative. Come sempre, su Juvenews.eu abbiamo provato a fare ordine e di seguito troverete tutte le info-grafiche utili a fare ordine circa le cessioni, appunto. Senza perdere tempo, iniziamo subito dal primo nome per scorrerli poi via via tutti <<<