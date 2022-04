Mauro: “Conte? Dovunque è andato ha sempre vinto”. Poi su Juve-Inter…

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato di Conte e la vittoria della Panchina d'Oro e di Juve-Inter

Nei giorni scorsi l'ex Juve e Inter, ora allenatore del Tottenham Antonio Conte è stato premiato con la Panchina d'Oro, riconoscimento per il miglior allenatore della Serie A. La vittoria dello Scudetto con i nerazzurri dello scorso anno è stata incredibile: "Si possono discutere tante cose - ha detto Massimo Mauro a La Gazzetta dello Sport -, ma poi c’è il dato oggettivo che lui ha sempre vinto, sia quando ha avuto i campioni, sia quando non tutti in rosa erano campioni, ma pure giocatori normali. Ha l’abilità di tirare fuori il 110 per cento da tutti. E di non sbagliare la cosa che veramente conta per un allenatore. l’approccio psicologico, l’approccio nervoso: come un giocatore arriva alla partita. Come parlare, che cosa dire, come far arrivare la testa dei tuoi uomini al match è fondamentale: ogni tecnico ha i suoi metodi, quello di Conte funziona".