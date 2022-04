Le probabili formazioni di Juve-Inter: Allegri prepara la rivoluzione

In vista del Derby d'Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del Derby d'Italia tra Juve e Inter. Domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino bianconeri e nerazzurri si sfideranno in quella che potrebbe essere una delle partite più importanti della stagione. Per entrambe vincere sarà fondamentale. Da una parte la squadra di Massimiliano Allegri, salda al quarto posto e ad un solo punto dal terzo (anche se l'Inter ha giocato una partita in meno). Dall'altra la formazione di Simone Inzaghi, pronta a tenere a distanza i bianconeri e a continuare la sua corsa verso lo Scudetto. Tra infortuni e pausa nazionali, entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con diversi giocatori non al meglio della condizione: chi giocherà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

In casa Juve l'emergenza infortunati sembra ormai alle spalle, gli unici giocatori indisponibili saranno i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. L'unico ancora in dubbio è Zakaria, guarito dall'infortunio ma non al meglio della condizione. Difficile possa essere subito titolare, ma magari troverà spazio a partita in corso. Allegri schiererà quindi i suoi con un 4-4-2. Szczesny tra i pali, con Danilo, de Ligt, Chiellini e De Sciglio a formare la linea difensiva. Il terzino italiano sembra in vantaggio nel ballottaggio con Alex Sandro, mentre Pellegrini è squalificato. A centrocampo spazio a Locatelli, Arthur, con Cuadrado e Rabiot sulle fasce. In attacco Vlahovic è sicuro di un posto da titolare, con uno tra Dybala e Morata al suo fianco.

L'Inter scenderà invece in campo con il consueto 3-5-2, con Handanovic in porta. In difesa non recupera de Vrij, spazio quindi a D'Ambrosio con Skriniar e Bastoni. Sulle fasci pronti Dumfries e Perisic, quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Gosens. A centrocampo ci saranno invece Barella, Brozovic e Calhanoglu. Tandem d'attacco composto da Dzeko e uno tra Lautaro Martinez e Sanchez, con il primo favorito.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi