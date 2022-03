Juve-Inter, argentini in cerca di ribalta: Dybala contro Lautaro

Juve e Inter si preparano a darsi battaglia: manca sempre meno al Derby d'Italia. Domenica sarà sfida a distanza tra Dybala e Lautaro

redazionejuvenews

Il Derby d'Italia come qualunque derby che si rispetti non può essere una partita come le altre. A sfidarsi saranno due delle migliori squadre della Serie A, tra le più seguite del campionato: lo spettacolo è assicurato. Molto spesso in questo tipo di partite ci sono sempre delle sfide nelle sfide. La lotta tra Cuadrado e Perisic è ormai leggendaria, ma domenica alle 20.45 tutti sono pronti a vedere in campo Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Due argentini, compagni in nazionale e nemici per un giorno, accomunati dallo stesso futuro incerto.

Da una parte c'è La Joya, che dopo aver trascorso tanti anni in maglia bianconera a fine stagione saluterà Torino. La Juventus infatti, in accordo con il giocatore, deciso di non rinnovare il suo contratto e per questo a giugno sarà libero di firmare con qualunque squadra. Dove andrà? In giro per l'Europa le squadre interessate al suo cartellino sono molte, ma per ora nessuna sembra aver fatto un tentativo. Tra le tante, l'Inter è forse una delle formazioni che sta seguendo più da vicino il classe 1993. A Milano Paulo troverebbe due suoi grandi estimatori come Beppe Marotta e Javier Zanetti, con la possibilità di rimanere nella sua amata Italia e avere una rivincita sui bianconeri.

Economicamente parlando, però, l'Inter sta attraversando una fase delicata e acquistare Dybala non sarebbe semplice. A fargli posto potrebbe essere proprio Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro in questa stagione ha un po' deluso le altissime aspettative: tra la 19a e la 30a giornata El Toro ha segnato soltanto tre gol, tutti in una partita (tripletta contro la Salernitana). Troppo poco. Per questo a fronte di un'offerta irrinunciabile, l'argentino potrebbe lasciare Milano e a sostituirlo sarebbe proprio Paulo Dybala. Domenica quindi i due saranno uno contro l'altro, pronti a dimostrare il loro valore. Chi farà meglio?