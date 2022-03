Calhanoglu è pronto: “Contro la Juventus sarà una partita importante”

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista della Turchia e dell'Inter ha parlato dei prossimi match contro Italia e Juve

Hakan Calhanoglu e Giorgio Chiellini saranno avversari due volte di fila nei prossimi sei giorni. Perchè? Il centrocampista e il difensore si affronteranno prima in Turchia-Italia, match in programma questa sera alle 20.45, e poi domenica alle 20.45 per Juventus-Inter. Chi avrà la meglio nei due scontri? Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la sua nazionale alla vigilia del match contro gli Azzurri, il centrocampista nerazzurro ha detto: "Secondo me, la Nazionale italiana e il calcio italiano sono di alto livello. Mi piace come si gioca in Italia, come ci si allena, come si curano l'aspetto tattico e la qualità tecnica. Mi piace il calcio italiano, lo vivo in Italia e so bene cosa provano gli sportivi italiani in questo momento. Per quanto riguarda la partita, mi aspetto una bella gara. Forse l'Italia non schiererà molti titolari, vedremo, ma ci aspetta una partita molto divertente".