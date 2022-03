Chiellini, le ultime due in azzurro. E poi il futuro in Mls…

Il capitano della Juventus giocherà con la Turchia e poi con l'Argentina a giugno. Dopo darà l'addio all'Italia e forse anche alla Serie A.

Domani il difensore dovrebbe essere in campo domani contro la Turchia , per dare un segnale da leader, dopo la disfatta di giovedì sera. Lui è entrato solo nei minuti finali nella gara del Barbera, ma da veterano si è preso le sue responsabilità come gli altri. Il 1° giugno poi dovrebbe essere l'occasione dell' addio . In programma infatti c'è la partita contro l' Argentina , in quella che è stata ribattezzata la Supercoppa Maradona , tra i vincitori dell'Europeo e quelli della Coppa America. La prestigiosa cornice sarà lo stadio londinese di Wembley . Un luogo simbolico, proprio dove l'estate scorsa Chiellini ha alzato il trofeo continentale con gli Azzurri.

Poi il capitano saluterà per sempre la Nazionale, almeno da giocatore. Passerà il testimone al suo amico e compagno di mille battaglie Leonardo Bonucci, che sarà il suo erede. E il suo futuro ora è da riscrivere. La sua intenzione era di continuare con la Juventus fino al Mondiale, per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento in Qatar. Saltato quello, in estate potrebbe decidere di fare un ultimo anno da giocatore in Mls. Nei mesi scorsi si erano palesati alcuni club interessati, ma lui era ancora concentrato sull'obiettivo azzurro. Ora invece potrebbe riconsiderare quelle proposte. Un ultimo anno made in Usa in cui potrebbe anche cogliere l'occasione per affinare le competenze manageriali per la futura vita sportiva.