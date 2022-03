Juve-Inter, gli uomini chiave del match secondo l’algoritmo

La società Wallabies, che fa analisi calcistiche con un'intelligenza artificiale, ha trovato i giocatori più importanti per le due squadre.

Domenica sera ci si gioca un pezzo di stagione. All'Allianz Stadium Juventus e Inter su affronteranno con il palio punti importanti nella lotta Scudetto, sperando in una frenata di Milan e Napoli. La pausa e l'aria del Derby d'Italia, sfida di richiamo per eccellenza, hanno fatto sì che molti giocatori importanti delle sue squadre abbiano recuperato. Da Vlahovic, Zakaria e Alex Sandro (oltre agli Azzurri Chiellini, Bonucci e Locatelli) per i bianconeri a De Vrij e Brozovic per i nerazzurri.

Alla vigilia di una partita di cartello come questa, ci si chiede quali possano essere i giocatori decisivi, quelli più importanti nell'economia della squadra. La risposta ha provato a darla Wallabies, una società che fa analisi sul calcio attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo l'algoritmo il primo nome della lista per la Juve è Juan Cuadrado. I picchi della sua carriera li abbiamo visti in passato, ma anche in questa stagione è stato finora la prima fonte del gioco bianconero. Il colombiano infatti è un playmaker spostato sulla fascia ed è inoltre uno dei pochi giocatori in rosa a saltare l'uomo. Una caratteristica che lo rende prezioso e ancora più indispensabile da quando manca Federico Chiesa. È lui il giocatore più pericoloso nei cross e quello che spesso crea pericoli anche in partite difficili.

Al secondo posto c'è Paulo Dybala. Nonostante la società abbia deciso di separarsene, l'argentino incide molto sui risultati della squadra. Secondo l'algoritmo nessuno crea come lui con la palla al piede. Le sue giocate sono spesso decisive. Saranno da capire le sue condizioni emotive e fisiche, ma lui si candida a un posto importante nel match.

Il terzo in classifica invece è Manuel Locatelli. Lui è la terza fonte di gioco per la squadra di Allegri. Il suo apporto è soprattutto quantitativo, perché fa registrare un numero di passaggi impressionante. I centrocampisti di Allegri non sono spesso pericolosi, ma lui ha inserimento e verticalizzazione. Lui è una certezza, il dubbio è solo se il tecnico lo metterà di nuovo in coppia con Arthur.