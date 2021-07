Juve, il 14 luglio il ritiro: tutto pronto per l’Allegri bis

Il tecnico toscano torna a Torino dopo due anni di assenza

redazionejuvenews

La Juventus, archiviata la scorsa stagione, è pronta a tornare in campo per preparare la prossima, che vedrà un grande ritorno in panchina. Dopo due anni lontano da Torino infatti, in cui Maurizio Sarri e Andrea Pirlo si sono alternati sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri è tornato sotto la Mole e tra soli 9 giorni inizierà la sua avventura in bianconero. Mercoledì 14 luglio infatti sarà il primo giorno di raduno per la Juventus, anche se gli allenamenti inzieranno a ranghi ridotti, visto che molti dei calciatori della rosa bianconera sono, o sono stati, impegnati nell'Europeo e nella Copa America.

I sedici giocatori impegnati con le nazionali godranno di tre settimane di ferie per poi rientrare alla Continassa, a questo punto ad agosto e a preparazione già iniziata. Chi troverà Massimiliano Allegri al suo rientro alla Continassa sarà invece Paulo Dybala: la Joya si sta allenando in America durante questi giorni di vacanza, e il prossimo week end è atteso il suo rientro in Italia. Con lui ci saranno Weston McKennie, Arthur, Carlo Pinsoglio e Gianluca Frabotta, a cui si uniranno i giocatori rientranti dai prestiti come Perin, De Sciglio e Rugani. Per fare numero all'inizio si aggiugneranno anchei ragazzi dell’Under 23: Dragusin, Fagioli, Rafia, Felix Correia, Di Pardo e Da Graca. Dovrebbero esserci inoltre anche Luca Pellegrini, che dovrebbe restare a Torino con il ruolo di vice Alex Sandro, e Nicolò Rovella, su cui la Juve deve ancora trovare una soluzione e che vuole valutare in ritiro.

Allegri è pronto quindi a rituffarsi in questa nuova avventura, con il tecnico che avrà fino al 22 agosto, giorno di inizio del campionato, per preparare la squadra: non ci saranno infatti tour in giro per il mondo, con i bianconeri che dovrebbero giocare poche amichevoli e tutte vicine, per non andare ad inficiare sulla preparazione.