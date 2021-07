Dybala: nuovo post con Pogba e i social inneggiano al Pogback

I due si sono incontrati in vacanza e stanno alimentando le fantasie dei tifosi

redazionejuvenews

Una connessione difficile da interrompere, nonostante anni di lontananza e maglie diverse vestite in questi anni. L'amicizia tra il numero 10 della Juventus Paulo Dybala e del numero 6 del Manchester United, ex bianconero, Paul Pogba, non sembra conoscere confini, con i due che dopo gli impegni dell'Europeo del Polpo si sono ritrovati a Miami in vacanza. Dopo la foto degli scorsi giorni, che richiamava una famosa esultanza dei due anni fa con la maglia bianconera, la Joya ha posato una Instagram Stories in cui è in compagnia del Polpo, e i tifosi hanno invaso i social al grido di "Pogback".

Da quando il francese ha lasciato Torino infatti, i tifosi non lo hanno mai dimenticato, e le ultime foto con il numero 10 della Juventus hanno riniziato ad alimentare i sogni dei tifosi, che sperano di rivedere il francese con la maglia della Juventus. Il mercato è appena iniziato, e Cherubini potrebbe trovare il modo di riportare il calciatore sotto la Mole, per la felicità di tutte le parti, con Pogba che non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare a Torino, sopratutto con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Intanto l'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato proprio del francese, del ritorno del quale si è parlato molto nelle ultime sessioni di calciomercato: "Pogba? Noi siamo molto affezionati ai giocatori che abbiamo avuto alla Juventus. Pogba è arrivato a 18 anni, era un ragazzo ed è cresciuto da noi. È una grande soddisfazione veder crescere i calciatori, credo che questo affetto faccia parte della relazione tra Juventus e Pogba. Credo sia molto difficile un suo ritorno, non c’è mai stato un momento in cui siamo stati vicini a riprenderlo. Juve? L’ho detto anche il giorno della conferenza, non è cambiato nulla dopo un mese. Sono stati 11 anni meravigliosi. Mi porterò dietro grandissimi ricordi e un’esperienza meravigliosa".