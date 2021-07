Calciomercato Juventus, niente da fare: “Allegri ha bloccato tutto!”

Mai come quest'anno Massimiliano Allegri svolgerà un ruolo di primissimo piano anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. In passato il tecnico bianconero non aveva mai avuto il peso di cui invece godrà adesso in sede di mercato: da lui e dalle sue decisioni passeranno acquisti e cessioni, conferme e rinnovi. Ed è notizia di queste ore che Allegri avrebbe messo il veto su un affare potenzialmente enorme ma che, proprio per la presa di posizione dell'allenatore toscano, non si concretizzerà: ecco tutti i dettagli <<<