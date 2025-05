Juve, Gago: “L’Atletico Madrid sta valutando Vlahovic”

Gago ha parlato di Vlahovic in ottica Atletico Madrid: per il giornalista, il giocatore della Juve potrebbe rientrare nelle mire del club

Intervistato per Radio Bianconera, Mario Gago, voce di Radio Onda Cero, ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, in ottica Atletico Madrid. Ecco le sue parole: “Diciamo che all’Atletico di Madrid c’è qualcosa che deve cambiare in attacco. Questo è chiaro, perché è vero che c’è stato Sorloth, che è stato abbastanza importante in senso di numeri di gol. Poi c’è Julian Alvarez, che è un giocatore che è la stella dell’Atletico di Madrid, soprattutto se guardiamo che Antoine Griezmann non è stato decisivo in quel mese di marzo che l’Atletico di Madrid ha avuto le partite contro il Real Madrid di Champions League, contro il Barcellona sia in campionato sia in Coppa del Rey, che poi non sono andate bene.

Quindi sì, è vero che hanno bisogno di un altro attaccante che possa fare la differenza. Sapendo che tra Vlahovic e la Juve, questo rapporto non è nel migliori dei modi, si sta provando a capire quanto Vlahovic potrebbe abbandonare Torino e venire da Simeone. C’è da dire che adattarsi al gioco di Simeone non è facile”.

Gago: “L’arrivo di Pintus dipende dalla guida tecnica della Juve”

Inoltre, su un eventuale approdo di Antonio Pintus a Torino, il giornalista ha aggiunto: “Dipende da chi arriva come allenatore della Juventus, è più di un indizio che Pintus abbia questa offerta della Juventus questo vuol dire c’è un indizio che può essere un ritorno di un certo allenatore che ha vinto qualcosa con la Juve. Se Antonio Conte torna alla Juventus e chiede a Pintus di tornare sono abbastanza sicuro che Pintus tornerà in Italia perché comunque a Madrid arriva Xabi Alonso con il suo staff”. Leggi anche le indicrezioni di Gianluca di Marzio sul futuro di Vlahovic <<<