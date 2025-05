Calciomercato Juve, Di Marzio sgancia la bomba su Vlahovic e Conte

In casa Juventus si torna a fare il punto della situazione su quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato e non solo.

La Juventus sta lavorando su mille fronti. Da quello legato all’allenatore a quel che riguarda il calciomercato. In queste ore, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su tutto.

La Juventus intende modificare il proprio futuro. E per farlo, il calciomercato dovrà farla da padrone. Ma un dubbio ci viene in mente: come si può fare mercato, senza sapere chi allenerà la squadra il prossimo anno? Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando ai microfoni di Sky Sport. Ed ha spaziato. Parlando di Vlahovic, Conte e Tudor. Di seguito, le parole che sono state riprese in tempo reale Juvenews.eu.

Le parole di Gianluca Di Marzio dal calciomercato all’allenatore

“Vedo difficile che Vlahovic resti a Torino, soprattutto considerando l’ingaggio molto elevato previsto per la prossima stagione: si parla di 12 milioni netti, che equivalgono a circa 24 milioni lordi. Ha ancora un solo anno di contratto: o sceglie di restare un’altra stagione per poi svincolarsi a parametro zero, oppure la Juventus cercherà una nuova sistemazione. Tuttavia, dovrà essere una soluzione che il giocatore approvi e che gli garantisca uno stipendio simile — cosa non semplice, visto che non tutte le squadre possono permettersi cifre del genere. Non sarà immediato quindi trovare una destinazione adatta a Vlahovic, anche considerando il suo rendimento recente. Sarà fondamentale il lavoro del suo agente e l’abilità di Giuntoli nel costruire un’operazione adatta. A occhi chiusi, faccio fatica a immaginare ancora Vlahovic in bianconero l’anno prossimo: mi aspetto un altro attaccante. Magari Kolo Muani, oppure Osimhen… vedremo“. Poi Di Marzio ha parlato anche dell’allenatore.

“Per quanto riguarda l’allenatore, tutto dipenderà dall’esito finale. Se le cose andranno bene e la Juve chiuderà al quarto posto, credo che Tudor abbia buone possibilità di essere confermato. Non è detto che sarà lui a guidare la squadra anche in caso di qualificazione in Champions, ma il feeling con Giuntoli è positivo e credo che quest’ultimo resterà, magari affiancato da Chiellini. Se a Chiellini verrà affidato un ruolo con maggiori responsabilità — come si vocifera — i due potrebbero lavorare insieme nella gestione della rosa. Tudor ha dunque le sue chance, anche se non è garantito che resti in caso di Champions. E ritengo che la Juventus un tentativo per riportare Conte lo farà: può essere la figura giusta per rilanciare il progetto. Ovviamente, resta da capire se ci sarà una separazione tra lui e il Napoli, dato il contratto in essere“.