Vlahovic-Juventus, notizia a sorpresa: “Tutto vero” / News

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

Seppure segnata nel destino in serbo per lui, la questione Dusan Vlahovic merita ancora di essere attenzionata. Ma procediamo per gradi. In una Juventus che ha segnato col contagocce, il contributo dell’ex Fiorentina non è che sia mancato quest’anno. Sono stati 14 i timbri tra tutte le competizioni. Non tanti, certo, ma vanno valutati nell’ambito di una stagione tutta sbagliata. Iniziata male, sviluppatasi peggio, e vedremo come finirà. C’è un obiettivo minimo da centrare, che è la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Ma al di là dei numeri, è proprio il rapporto tra giocatore e club che pare essersi rotto irreparabilmente. Il feeling, se mai c’è stato, non c’è più, ed è per questo che a fine anno le parti sono pronte a dirsi addio. Ma… ci sono dei ma.

Vlahovic: ecco cosa è successo | Notizie calciomercato Juventus

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la comunicazione con Dusan Vlahovic sarebbe stata bruscamente interrotta. Non ci sarebbero stati contatti di alcun tipo nemmeno con il suo entourage, nemmeno con l’agente Ristic. È un altro segnale di rottura del rapporto, certo, ma nasconde anche dei risvolti problematici in termini di calciomercato. Come sappiamo, il contratto di Vlahovic scadrà nell’estate del 2026. Il giocatore si trova quindi nella più scomoda delle posizioni: deprezzato perché verso la conclusione del contratto, ma nella condizione obbligata di dover andare via. La Juventus vuole venderlo e cercare di alzare la cifra più alta possibile. Anche perché questa cifra andrà reinvestita sul calciomercato per un nuovo centravanti. I nomi che si fanno sono quelli di Osimhen, Retegui e David. Insomma, le parti non si parlano ma dovranno in qualche modo cooperare per l’uscita più pacifica e redditizia possibile. È un tema che interessa anche il giocatore, determinato a rilanciarsi. Non a Torino, evidentemente. In tutto questo, è uscita fuori una notizia bomba su Osimhen <<<