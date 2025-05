Juve, fattore Yildiz: con lui in campo conquistati il doppio dei punti

Kenan Yildiz rappresenterebbe l'elemento chiave della Juventus: il rendimento della squadra raddoppia i giri con il suo talento in campo

Da una parte il dubbio per la sfida contro il Venezia tra Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic, dall’altra la certezza rappresentata da Kenan Yildiz. Con ogni probabilità, Igor Tudor affiderà al talento turco una fetta consistente delle ambizioni della Juventus di raggiungere l’obiettivo Champions League. Non a caso, sia con il tecnico croato, sia con il predecessore Thiago Motta, la Juve ha conquistato, con Yildiz in campo dal 1′ minuto, due punti in media a partita. In confronto, senza di lui o con il suo ingresso a gara in corso, la squadra bianconera non raggiunge neppure il punto pieno, più esattamente solo 0,92.

Tudor senza vittorie in assenza di Yildiz

Ecco che allora la presenza del giovanissimo attaccante della Juventus non avrebbe semplicemente un importanza simbolica. Ad appena vent’anni, Yildiz, con l’assist contro l’Udinese per il gol di Vlahovic, ha raggiunto il traguardo non indifferente delle dieci partecipazioni ai gol stagioni, suddivise in 6 gol e 4 assist. I suoi numeri, dall’arrivo di Tudor alla guida della squadra, hanno contribuito all’ottenimento di quattro vittorie e un pareggio. Invece, in sua assenza, su tre partite la Juve non è andata oltre due pareggi e una sconfitta. Tutti numeri che evidenzierebbero l’importanza irrinunciabile del giocatore, a cui è chiesto l’ultimo fondamentale sforzo nella delicata trasferta di Venezia. Leggi anche i precedenti tra Venezia e Juventus <<<