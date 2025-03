Juve, successo per l’evento organizzato in Campania

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'evento JOFC in Campania.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’evento JOFC. Ecco il comunicato: “Una giornata all’insegna della passione bianconera ha animato Avellino, dove sabato 1 marzo si è tenuto il Meeting Regionale Campania. L’evento ha riunito i rappresentanti dei Juventus Official Fan Club della regione, confermando ancora una volta l’entusiasmo e il senso di appartenenza che lega i tifosi campani alla Juventus. La mattinata si è aperta con una riunione operativa a cui hanno preso parte presidenti e referenti dei club locali, un’occasione di confronto preziosa per rafforzare la sinergia tra la società e i suoi sostenitori”.

"Dopo il pranzo, il pomeriggio ha regalato momenti speciali grazie alla presenza di Moreno Torricelli, protagonista di un Meet & Greet e di una sessione di Q&A moderata da Giuseppe Bognanni, in cui anche alcuni soci hanno avuto l'opportunità di intervenire e interagire con l'ex difensore bianconero. Ad arricchire ulteriormente la giornata, la partecipazione di Sergio Brio, Juventus Fan Ambassador, che ha condiviso ricordi ed emozioni legati alla sua esperienza con la maglia della Juventus, e di una delegazione della Juventus Next Gen, impegnata nello stesso weekend proprio ad Avellino, composta da Cudrig, Turicchia, Guerra, Faticanti, mister Brambilla e Claudio Chiellini. Con 33 Juventus Official Fan Club attivi e un totale di 7.250 soci, la Campania rappresenta una delle regioni più vive del panorama bianconero, e l'evento di Avellino ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra la squadra e i suoi tifosi. Un appuntamento che ha lasciato il segno, in attesa di ritrovarsi ancora una volta, Fino Alla Fine".