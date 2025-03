Santarelli: “Tra Thiago Motta e la Juventus qualcosa si è rotto”

Santarelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, l'idillio tra tecnico e squadra non ci sarebbe più

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha fatto il punto sulla stagione della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La verità è che in molti ci abbiamo creduto, nella novità, nella svolta, nel cambio di filosofia e di gioco. Una sfida che a giugno ha acceso entusiasmo e attese. Nessuna pretesa, ma il desiderio di vedere una Juve nuova, se vogliamo più moderna e al passo con i tempi. In aggiunta alla ventata “ mottiana” un mercato che ha prima smontato e poi rimontato la squadra, con molti soldi spesi, e una vera e propria rivoluzione. Via tutti coloro che avevano un legame forte con il passato e dentro una sorta di nuova generazione. Bello il concetto del noi al posto dell’io, bello il sogno, bello il credere e immaginare che tutto magicamente sarebbe cambiato volgendo verso lidi migliori”.

Santarelli: “Motta? Diverso allenare una provinciale e allenare la Juve”

Il giornalista ha anche scritto: "(…) Motta è uomo intelligente e allenatore preparato, su questo non ci sono dubbi, ma essendo stato calciatore fino a poco tempo fa, doveva sapere e capire come ci si rapporta in un gruppo che con tutto il rispetto non è quello provinciale che ha sempre allenato. Sia chiaro, l'allenatore comanda e i giocatori devono rispettare i ruoli, ma dalla fascia di capitano data e poi tolta, fino alle decisioni spesso cervellotiche e al poco feeling comunicativo sia dentro che fuori la Continassa piano piano qualcosa si è rotto (…)".