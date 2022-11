Juve, Szczesny: “Non volevamo giocare l’Europa, ma ora giocheremo per vincere”

Al termine del match di Champions League tra Juve e PSG, Szczensy è intervenuto ai microfoni di Infinity+: "Ovvio che non volevamo giocare l'Europa League, ma ora siamo qui e giocheremo per vincere e onerare la competizione. Fa male essere usciti dalla Champions ma ce la metteremo tutta".

"Oggi l'atteggiamento è stato tutto, ma resta una partita persa che non è mai bello - ha continuato. Abbiamo dimostrato il nostro coraggio. In Champions non abbiamo visto il giusto atteggiamento, la voglia di lottare. Non abbiamo avuto la mentalità della Juventus, peccato si sia vista solo oggi".