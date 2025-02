Juve, la soluzione per la difesa può arrivare dalla Next Gen: il nome

Emergenza in difesa per Thiago Motta? La soluzione ai problemi della Juve potrebbe arrivare dalla Next Gen

La Juve contro il Cagliari dovrà fare a meno di ben quattro difensori centrali, con Thiago Motta che avrà quindi le scelte contate. Se il problema dovesse persistere una soluzione potrebbe arrivare dalla Next Gen dove sta brillando il giovane Gil Puche. Brambilla in conferenza stampa al termine della sfida contro il Giugliano ha infatti detto: “È giovane, è una spugna perché ascolta, è serio. Ha qualità importanti, il tempo è della sua parte. Sta giocando un campionato di Serie C, deve lavorare come sta facendo perché le qualità per arrivare le ha tutte”. Un giocatore molto interessante è anche Adzic, che a inizio stagione era aggregato in prima squadra ed è stato poi fermato da un infortunio. Su di lui il tecnico ha detto: “Abbiamo deciso di costruire a due e con la qualità che ha si è abbassato. Ha giocato mezz’ala, può fare questi ruoli. Quando entrerà in condizione – ricordiamo che ha giocato poco – ha una qualità importante“.

Juve, le parole di Brambilla

"Se c'era una squadra che doveva vincere, eravamo noi: abbiamo creato tanto, tirato in porta, il loro portiere è stato bravo a fare parate decisive, quando abbiamo calciato bene abbiamo colpito più volte la traversa. Siamo contenti per quello che stiamo facendo e per le prestazioni, oggi speravamo di vincere, poi sappiamo che ci sono alcune occasioni in cui la palla non vuol saperne di entrare. Alcune volte siamo stati precipitosi negli ultimi 16 metri – ha continuato -, ma abbiamo fatto un'ottima partita: anche per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione di oggi. Abbiamo giocato con Turicchia come terzo di difesa perché serviva un giocatore più di spinta, ma abbiamo tante soluzioni in rosa per alternare in base alle esigenze. Per noi è un buon punto, allunghiamo la nostra striscia positiva e come dico spesso continuiamo a pensare a migliorare e a fare prestazioni come quelle che si sono viste nell'ultimo periodo. Tra un mese poi faremo i conti per capire, in base alla posizione, a cosa ambire per la fine del campionato".