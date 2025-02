La Juventus esonera Thiago Motta? La società avrebbe già deciso

In casa Juventus si torna a parlare di Thiago Motta e di un futuro che potrebbe essere chiaramente in discussione

La Juve, Thiago Motta e quel futuro in bilico

La Juventus ragiona di presente e di futuro. Ma il tempo a disposizione è poco e non si può davvero sbagliare. Ci sono diverse questioni in ballo e una di queste, sicuramente, riguarda Thiago Motta e quello che potrebbe succedere in relazione al suo futuro. Sì, perché il tecnico bianconero è uscito malamente dalla Champions League, fallendo gli ottavi della competizione che erano senza dubbio uno degli obiettivi principali dell’anno. Ora restano due cose: la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima, di Champions League. Ragione per cui sotto sotto, si sta valutando bene il da farsi. Con il futuro dello stesso tecnico che potrebbe essere messo in discussione. Queste almeno sono le voci che circolano. Ma è davvero così? Motta rischia l’esonero?

Non tanto la Coppa Italia, ma se Motta dovesse fallire il piazzamento in Champions League, l’addio potrebbe essere particolarmente realistico. Questo, almeno, è quel che risulta a noi. E da quel che sappiamo noi, su questo, la società avrebbe le idee abbastanza chiare. Ecco il motivo per cui non bisogna chiudere nessuna porta. Che sia quella della permanenza di Thiago, che sia quella del suo addio. Non c’è niente di sicuro e siccome alla Juve vincere è l’unica cosa che conta, un obiettivo fallito (ennesimo, dopo l’uscita dalla Champions) potrebbe pesare particolarmente per la scelta rispetto al futuro del tecnico della prossima stagione. Dunque occhi aperti: il “posto fisso” alla Juventus, non vale per nessuno. E Vlahovic ne sa qualcosa. Detto ciò, sempre parlando di Juve, occhi bene aperti: Motta infatti non è il solo a rischiare <<<