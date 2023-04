Di Maria è il cuore della Juve: “Continuiamo a lavorare, meritiamo molto di più”

Ormai è innegabile: Angel Di Maria è la stella della Juve di Allegri. L'argentino non sarà più quello di un tempo, ma resta un giocatore di altissimo livello, in grado di dare una svolta alle partite grazie alle sue giocate di classe. Gol e assist a servizio dei biancori, ma anche tanta personalità.

Ora il Fideo si prepara a sfidare lo Sporting CP, il club che l'ha lanciato nel calcio europeo. Se il presente è la sfida di Europa League, il futuro è invece ancora più che incerto. In diverse dichiarazioni l'attaccante argentino ha dichiarato di voler tornare al Rosario Central, ma l'ex PSG ha assicurato di essere concentrato sulla Juve. La sua famiglia si trova bene e Angel vuole aiutare la squadra: rinnovo in arrivo? Per il momento nessuna certezza, ma come dichiarato dallo stesso Calvo, la dirigenza è al lavoro per far restare la stella a Torino. Staremo a vedere.