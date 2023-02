Juve, oltre al Derby, due compleanni: auguri a Kean e Milik!

Giorno speciale in casa bianconera. Questa sera la squadra di Allegri sfiderà il Torino nel Derby. Ma è anche il giorno di due compleanni importanti: Kean e Milik. Gli auguri dal sito ufficiale della Juventus: "Che giornata oggi in casa Juve. Una giornata che si concluderà con il Derby della Mole, in programma questa sera alle 20.45. Ed è una giornata che inizia non con uno soltanto, ma con due compleanni. E il caso vuole che spengano le candeline due dei riferimenti del nostro attacco: Kean e Milik.