Juve, quattro giocatori in rosa hanno già segnato nel Derby allo Stadium

Domani i bianconeri affronteranno il Torino in casa: tra i giocatori presenti in rosa, in quattro hanno già fatto male alla squadra granata

redazionejuvenews

Domani la squadra bianconera affronterà il Torino allo Stadium. In rosa ci sono giocatori che hanno già fatto male ai granata. Il focus del sito ufficiale della Juventus: "Sono quattro i giocatori presenti nella rosa attuale che hanno segnato nel derby all'Allianz Stadium per un totale di 5 reti, alcune delle quali assolutamente decisive.

APRE PAUL

Il derby del 31 ottobre 2015 è rimasto nella Storia per due motivi: segna il via di una rimonta che porterà la Juve dalla parte destra della classifica allo scudetto; è uno dei non pochi confronti con i granata di questi anni decisi all'ultimo respiro. Ad aprire le danze è Paul Pogba con una conclusione da fuori su assist di Cuadrado e velo di Dybala.

LA SCIVOLATA DEL PANITA

Nello stesso derby il ruolo del protagonista se lo ritaglia Juan Cuadrado. Ci riesce annullando gli effetti del pareggio granata siglato da Bovo. L'azione vede la partecipazione di Alex Sandro, che mette in mezzo un pallone che il Panita butta in rete in scivolata.

ANCORA CUADRADO

Ancora Cuadrado va in gol nel derby nella stessa porta. Succede nella gara che si gioca il 4 luglio 2020, alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per la pandemia. Juve-Toro finisce 4-1 e la rete del colombiano è la seconda dei bianconeri. É un gol dei suoi: doppiopasso a superare Lyanco e tiro vincente.

PARTENZA LANCIATA

La Juve del 2017-18 ingrana subito marce alte e arriva alla stracittadina forte di 5 vittorie consecutive in altrettante giornate di campionato. Anche il derby è un monopolio bianconero. Finisce 4-0. Dei giocatori oggi a disposizione di Allegri va a bersaglio Alex Sandro per il terzo gol, con un colpo di testa sul primo palo da un corner calciato da Pjanic.

IL SORPASSO

Tra i derby più emozionanti giocati in casac'è quello di due anni fa. Il Toro arriva davanti fino a 12 minuti dalla fine. La Juve ribalta con un grande finale, con 2 gol di testa, entrambi propiziati da un cross di Cuadrado. La rete dell'1-1 è di McKennie, quella della vittoria è di Bonucci".