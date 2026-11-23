La Juventus valuta diverse soluzioni per rinforzare la fascia sinistra e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Destiny Udogie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno del Tottenham è uno dei profili preferiti da Massara e Carnevali.

A rendere possibile l’operazione è anche la situazione del giocatore. Udogie, 23 anni, esterno dell’Under 21 azzurra, ha trovato poco spazio al Tottenham in questa prima parte di stagione: finora ha collezionato appena cinque presenze.

Una formula che conviene

L’ipotesi allo studio sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe alla Juventus di rinforzare subito la rosa senza sostenere immediatamente l’intero costo del cartellino, aspetto importante alla luce dei vincoli previsti dal settlement agreement con la UEFA.

A favore della possibile operazione ci sono anche i rapporti tra i due club. Sarebbe la terza operazione tra Juventus e Tottenham nel giro di pochi mesi, dopo gli arrivi estivi a Torino di Vicario e Sarr. Un dialogo già avviato che potrebbe facilitare i contatti anche per Udogie.

Attacco, cinque candidati e il possibile ruolo di Zhegrova

Parallelamente, Massara lavora anche per individuare un centravanti. Secondo Sportmediaset, la lista comprende cinque nomi:. Per il norvegese dell’Atlético resta d’attualità. Per, invece, potrebbe entrare in gioco una contropartita tecnica: il Monaco apprezzae l’esterno kosovaro potrebbe diventare una pedina nei dialoghi con il club del Principato.

La strategia bianconera passa dunque da formule sostenibili, prestiti e possibili scambi. Udogie rappresenta una delle piste valutate per la corsia sinistra, ma la sua eventuale trattativa dipenderà dai margini economici e dai rapporti con il Tottenham.