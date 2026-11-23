Sospiro di sollievo per la Juventus e per Kerim Alajbegovic. Gli esami strumentali svolti oggi al J|Medical hanno escluso problemi più seri: per il giovane attaccante si tratta di un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra. Una diagnosi che ridimensiona le preoccupazioni nate dopo l’infortunio rimediato domenica pomeriggio.

Alajbegovic era stato costretto a uscire all’intervallo della sfida contro il Venezia, dopo aver accusato un dolore nella zona della tibia durante il primo tempo. Il cambio aveva fatto scattare l’allarme alla Continassa, anche perché nelle ore successive si era parlato di una possibile contusione e di un’assenza certa in Europa League, come raccontato nel nostro aggiornamento di questa mattina. Gli accertamenti hanno invece escluso lesioni, evidenziando soltanto un affaticamento muscolare da gestire con cautela.

Omonia a rischio, l'obiettivo è il Como

Non ci sono ancora indicazioni precise sui tempi di recupero.: lo staff medico seguirà quotidianamente il giocatore e Spalletti valuterà il suo impiego in base alle risposte dei prossimi giorni. Tuttomercatoweb, dà per certa la sua assenza nella gara di giovedì sera contro l’Omonia, una scelta precauzionale per provare a recuperarlo in vista della trasferta di domenica al Sinigaglia contro il Como.

La partita di Europa League è in programma giovedì 26 novembre alle 21 all’Allianz Stadium. Mercoledì mattina la squadra svolgerà la rifinitura alla Continassa, mentre nel pomeriggio Spalletti parlerà in conferenza stampa allo Stadium insieme a un giocatore.

In caso di forfait di Alajbegovic, il tecnico dovrà trovare una soluzione per il reparto offensivo. Jérémie Boga è il candidato principale per occupare quella zona del campo, ma resta possibile anche riproporre l’assetto visto contro il Venezia, con Kolo Muani largo a sinistra e Woltemade al centro dell’attacco. Una soluzione che nella ripresa di domenica aveva contribuito a cambiare la partita, poi vinta 4-0 dopo un primo tempo poco convincente, sul quale Spalletti si era soffermato nella conferenza del dopo gara.