Juventus-Torino, tutti i precedenti del derby: le statistiche

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso il maggior numero di partite (75) e subito il maggior numero di gol (239) nella sua storia in Serie A. La Juventus ha perso soltanto uno degli ultimi 33 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015); completano il parziale 24 vittorie bianconere e otto pareggi. Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 17 derby di Torino: 13 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi, due dei quali arrivati, però, negli ultimi quattro confronti in ordine di tempo. La Juventus va in gol da 23 partite consecutive di campionato contro il Torino (41 reti nel parziale); l'ultimo ‘clean sheet’ dei granata in questa sfida risale al 26 febbraio 2008: 0-0 nell’unico altro Derby della Mole disputato di martedì nel massimo torneo. La Juventus non perde da 10 sfide (4V, 6N) di Serie A disputate contro il Torino nel mese di febbraio; l'ultima sconfitta dei bianconeri risale infatti al 1968 (1-2 in casa dei granata). Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in Serie A è l'1-0 per la Juventus, finale di 22 incontri, inclusi due degli ultimi tre nella competizione.

JUVE-TORO, I PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVE L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi); da allora, in 16 sfide, ben 11 successi dei bianconeri e cinque pareggi. In particolare, l’ultimo derby in casa della Vecchia Signora è terminato 1-1; il Torino non resta imbattuto per due partite di fila in trasferta contro la Juventus dal 1986. Il Torino ha trovato il gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Juventus e non va a segno per cinque gare esterne consecutive dal periodo tra gli anni '60 e '70; tuttavia, l'ultima sfida fuori casa contro la Vecchia Signora in cui i granata hanno realizzato più di una rete risale al 3-3, del 14 ottobre 2001. JUVENTUS-TORINO, I PRECEDENTI IN NUMERI Sarà il Derby della Mole numero 156 in Serie A. 75 vittorie per la Juventus, 45 pareggi, 35 successi granata. 239 gol segnati dai bianconeri, 156 quelli subiti".