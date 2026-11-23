Sono numerose le giocatrici della Juventus Women chiamate dalle rispettive Nazionali per gli impegni tra fine novembre e inizio dicembre.
La pausa di fine novembre porta diverse giocatrici della Juventus Women lontano da Torino. Sono numerose le bianconere che risponderanno alla chiamata delle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Presenti diverse rappresentanti dell'Italia, sia nella selezione maggiore sia nell'Under 19, oltre a calciatrici convocate da Austria, Francia, Giappone, Svizzera, Portogallo, Olanda e Spagna.
Juventus Women, l'elenco completo delle convocate
Di seguito tutte le giocatrici bianconere chiamate dalle rispettive selezioni:
- Austria: Rusek
- Francia U23: Sylla
- Giappone: Chiba
- Italia: Lenzini, Rosucci, Salvai, Schatzer
- Italia U19: Mallardi, Martinazzi, Oddina, Volpini, Piermarini, Andreangeli
- Svizzera: Calligaris, Walti
- Portogallo: Pinto
- Olanda: De Jong
- Olanda U23: Noordman
- Spagna: Bartel
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