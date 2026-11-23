Il successo contro il Venezia ha dato nuove indicazioni a Luciano Spalletti, soprattutto sul reparto offensivo. L'ingresso di Nick Woltemade nella ripresa ha contribuito a cambiare il volto della partita, con il tedesco protagonista nella costruzione della vittoria. La sua prestazione, però, non ha cancellato una delle esigenze evidenziate dall'allenatore: alla Juventus serve un centravanti capace di imporsi fisicamente e di fare reparto da solo.

Woltemade convince, ma Spalletti vuole un attaccante con altre caratteristiche

Il tecnico apprezza la qualità e la capacità di dialogare con i compagni dell'attaccante tedesco, ma ritiene che abbia bisogno di trovare la posizione giusta per esprimersi al meglio. Contro il Venezia il suo ingresso ha dato maggiore presenza in area e nuove soluzioni alla manovra bianconera. Spalletti ha comunque sottolineato la necessità di avere un giocatore in grado di ricevere il pallone spalle alla porta, reggere il confronto con i difensori e vincere i duelli.

Nel suo ragionamento rientra anche Randal Kolo Muani, autore del gol su rigore nel finale. Il francese possiede velocità, forza fisica e qualità per ricoprire più ruoli, ma l'allenatore vuole lavorare sulla sua interpretazione da prima punta. Al momento, infatti, tende a rendere meglio partendo da una posizione più larga.

La questione resta aperta e potrebbe avere conseguenze anche sulle strategie di mercato. La Juventus dispone di diverse alternative sugli esterni, mentre al centro dell'attacco Spalletti cerca un riferimento con caratteristiche ben precise.