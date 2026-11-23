Non c'è soltanto Alajbegovic tra i giocatori attesi oggi al J Medical. Anche Vasilije Adzic dovrà sottoporsi agli accertamenti dopo un problema al ginocchio che preoccupa la Juventus. Per il centrocampista montenegrino, classe 2006 e attualmente in prestito al Sassuolo, non si esclude uno stop lungo e resta aperta anche l'ipotesi di un intervento chirurgico.

Adzic, gli esami decideranno il percorso

Sarà l'esito degli accertamenti a stabilire l'entità dell'infortunio e la strada da seguire: terapia conservativa oppure operazione. Solo allora sarà possibile avere indicazioni più precise sui tempi di recupero.

La situazione preoccupa anche per il momento della carriera del giovane, che in questa stagione aveva bisogno di trovare continuità per proseguire la propria crescita. Le indiscrezioni sulle sue condizioni sono riportate da Tuttosport.