Gravina e Abodi difendono la Vecchia Signora: “Il brand Juve va tutelato”

Dopo il deferimento da parte della FIGC sulla manovra stipendi, la Juve sarà costretta all'ennesimo processo di una stagione infinita. Il presidente della FIGC Gravina ha però voluto spezzare una lancia in favore dei bianconeri: "Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale e credo che la Juve sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale. Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus".