Deferimento Juventus | Che significa? Ecco cosa succederà adesso

Cerchiamo di essere chiari e di andare subito al sodo spiegando in maniera semplice, quello che semplice non è. La Juventus è stata deferita qualche ora fa, per violazione dell'articolo 4. Il suddetto, è stato contestato a dirigenti attuali e ad alcuni ex. Si tratta di deferimenti arrivati per responsabilità diretta e oggettiva che contestano, dunque, la mancata lealtà. In pratica il procuratore Chiné accusa il club di aver violato l'Articolo 6 che rimanda al 4. E che prevede che qualsiasi soggetto ""che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale" è tenuto ad osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".