Juve, De Paola: “Addio di Calvo segnale di fiducia per Giuntoli”

Paolo De Paola ha parlato dell'addio alla Juve di Francesco Calvo: per il giornalista sarebbe un segnale di fiducia per Cristiano Giuntoli

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato l’uscita dalla Juventus di Francesco Calvo, precedentemente Chief Commercial Officer del club bianconero. Ecco le sue parole: “L’addio di Calvo può sembrare segnale di fiducia per Giuntoli. Calvo era infatti un concorrente per l’ex Napoli. Giuntoli però ha sbagliato tanto in questa stagione, ma si può sistemare tutto con la qualificazione in Champions. Evidentemente la società vuole mettere dei puntelli come in passato per non dare pieni poteri a una singola figura. Credo che questo puntello sarà Giorgio Chiellini, che magari avrà più poteri nella società. Il binomio Giuntoli-Chiellini non credo sia un problema, credo nell’intelligenza di Chiellini che saprà rispettare i ruoli”.

De Paola: “Quella a Giuntoli è una fiducia controllata”

Il giornalista ha proseguito: “Parlerei di una fiducia controllata per Giuntoli. Credo che alla Juve serva un presidente alla Del Piero o Platini. Per quest’ultimo può essere un percorso di riqualificazioni dopo esser uscito immacolato da accuse pesanti. Magari si riuscisse ad arrivare a un Platini presidente. Le Roi sarebbe un modello per rappresentare l’ultima Juventus che esce da tutti gli ostacoli e lo fa benissimo”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<